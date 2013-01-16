Сирийские боевики снизили сумму выкупа за гражданку Украины

Об этом одесскому корреспонденту Укринформа сообщил племянник похищенной журналистки Дмитрий Астафуров.

"14 января в разговоре через скайп с мужем Анхар Дмитрием боевики озвучили сумму в $ 300 тыс. Сначала они требовали $ 50 млн, потом говорили: "Давайте, сколько можете". Сейчас конкретизировали сумму", - сказал он.

По словам Астафурова, у боевиков в соцсети Facebook есть страница, откуда они ведут переговоры.

Гражданка Украины Анхар Кочнева была похищены в Сирии в октябре.