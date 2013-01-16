Япония приостанавливает полеты Boeing 787 Dreamliner

Об этом сообщает РИА Новости. Boeing 787 Dreamliner вылетел из префектуры Ямагути в токийский аэропорт Ханэда утром в среду, на высоте около девяти тысяч метров приборы показали неисправности в аккумуляторных батареях, пилоты почувствовали странный запах. Одновременно с этим приборы зафиксировали задымление в нижнем отсеке, расположенном под кабиной пилота - в нем находится оборудование электрообеспечения. Экипаж корабля принял решение пойти на вынужденную посадку в аэропорту Такамацу на острове Сикоку. Связь задымления и неисправности в батареях устанавливается. Министерство транспорта квалифицировало происшедшее как "серьезный инцидент"и направило комиссию для расследования в аэропорт Такамацу. Экипаж и пассажиры, всего 137 человек, были эвакуированы по аварийному трапу.

Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airlines), которой принадлежит самолет, уже объявила о приостановке полетов всех 17 принадлежащих ей Boeing 787 Dreamliner для проведения экстренного технического осмотра. Авиакомпания JAL, обладающая семью такими самолетами, также объявила о приостановке их полетов.

Задержки и отмены рейсов из-за утечек масла и топлива, возгораний аккумуляторных батарей и неполадок в тормозной системе преследуют лайнеры этого типа весь январь. Последний инцидент с Boeing 787 в Японии произошел в воскресенье, когда в аэропорту Нарита была обнаружена утечка топлива.

На этом фоне акции американского производителя самолетов начали снижаться в цене и на закрытии торгов вторника подешевели на 1,87% при общем росте индекса Dow Jones на 0,2%.

Boeing 787 Dreamliner - широкофюзеляжный двухмоторный пассажирский самолет, способный перевозить 250-330 пассажиров на расстояние до 16,299 тысячи километров. Первыми заказчиками воздушного судна были японские авиакомпании. В июле 2012 года японская авиакомпания ANA приостановила эксплуатацию пяти из 55 заказанных ранее Boeing 787 из-за угрозы коррозии двигателя.