Елисейский дворец хочет повысить зарплату Саркози почти в три раза

Зарплата президента Франции Николя Саркози слишком мала, в сравнении с заработной платой его коллег, считают в президентской администрации.

Елисейский дворец, чтобы уравнять ее в соответствии с мировыми стандартами, хочет увеличить оклад президента почти в три раза, передает 5 канал. Сейчас Саркози получает 8 с половиной тысяч евро в месяц - это вдвое меньше зарплаты премьер-министра Великобритании Гордона Брауна и втрое меньше чем у Джорджа Буша и Ангелы Меркель. Зарплата президента Франции не менялась со времен Шарля де Голля. В случае, если просьбу администрации одобрят, Николя Саркози будет получать 20 тысяч евро в месяц.