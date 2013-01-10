В Индии грузовик вылетел в кювет: погибли 25 человек

Погибли 25 ехавших в кузове работников, возвращавшихся со сбора урожая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NDTV.

Среди жертв 11 детей. 10 человек госпитализированы. Всего в кузове грузовика ехали 35 человек. Водитель бежал с места происшествия.

Правительство выплатит семьям погибших по 50 тысяч рупий (примерно 900 долларов).