Неизвестный «заминировал» самолет Вильнюс-Москва

Сотрудники полиции начали проверять два борта, один из них прибыл во "Внуково" около 08.15 мск, второй - в "Шереметьево" в 08.33 мск.

Сообщение о якобы заложенной бомбе на самолете Вильнюс — Москва изначально поступило из города вылета, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Звонок о якобы заложенном взрывном устройстве поступил в вильнюсский аэропорт. Затем по каналам связи эта информация была передана в Москву", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время сотрудники полиции продолжают проверку обоих бортов. Однако ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в самолете, приземлившемся во "Внуково", взрывчатка не обнаружена.

В пресс-службе "Шереметьево" агентству "Прайм" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.