Япония на $ 2 миллиарда увеличила расходы на вооружение
08:13, 09 января 2013Мир
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Правительство Японии в этом году выделит министерству обороны страны дополнительно более 2 миллиарда долларов.
Япония увеличивает оборонные расходы / Фото: seabreeze.org.ua
Оборонное ведомство объявило, что эти ресурсы могут быть использованы для приобретения ракет, истребителей и вертолетов.
Япония имеет сложные отношения с Китаем из-за архипелага островов в Восточно-Китайском море, которые в Токио называют Сенкаку, а в Пекине - Дяоюй. Обе страны называют эти необитаемые острова своими, сообщает Радио Свобода.
В Токио также обеспокоены испытаниями в Северной Корее ракеты, которая в прошлом месяце пролетела над южными островами Японии.
В начале этой недели новый премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на оборону страны пойдет больше денег. Япония впервые за 11 лет увеличивает расходы на военные нужды.
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