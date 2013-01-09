Япония на $ 2 миллиарда увеличила расходы на вооружение

Оборонное ведомство объявило, что эти ресурсы могут быть использованы для приобретения ракет, истребителей и вертолетов.

Япония имеет сложные отношения с Китаем из-за архипелага островов в Восточно-Китайском море, которые в Токио называют Сенкаку, а в Пекине - Дяоюй. Обе страны называют эти необитаемые острова своими, сообщает Радио Свобода.

В Токио также обеспокоены испытаниями в Северной Корее ракеты, которая в прошлом месяце пролетела над южными островами Японии.

В начале этой недели новый премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на оборону страны пойдет больше денег. Япония впервые за 11 лет увеличивает расходы на военные нужды.