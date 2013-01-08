Япония выразила Китаю протест из-за кораблей вблизи спорных островов

Таким образом, новое националистическое правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ впервые после своего утверждения нарушило сложный территориальный вопрос в отношениях с Китаем, сообщает Радио Свобода.

В своем заявлении японское внешнеполитическое ведомство выражает протест «против пребывания в течение длительного времени китайских военных кораблей в японских территориальных водах» и требует, «чтобы такие инциденты не повторялись».

Пекин прислал несколько кораблей в район островов, которые в Японии называют Сенкаку, а в Китае Дяоюй. Обе страны настаивают, что эти территории принадлежат им. Фактически архипелаг из пяти безлюдных островов и трех скал контролирует Япония.

Острова Сенкаку не заселены, однако находятся на пересечении стратегически важных морских путей. По предположениям, шельф островов также богат нефтью и газом.