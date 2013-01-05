СМИ: Бардо станет россиянкой из-за «человечного Путина» и отсутствия Курбан-Байрама

Бриджит Бардо в интервью газете Nice Matin прокомментировала свое заявление о возможном переезде в Россию. По словам актрисы, французские власти не отвечают на ее просьбы о защите животных, хотя она не требует ничего необычайного. "Я больше не поддерживаю эту страну", - цитирует Бардо Лента.ру.

Говоря о выборе России в качестве страны для получения гражданства, Бардо поделилась своим отношением к Владимиру Путину. "Я нахожу его очень человечным. Каждый раз, когда я у него чего-то прошу, в основном он отвечает согласием. Он сделал больше для защиты животных, чем все наши президенты вместе взятые. И кроме того, у них там нет Курбан-Байрама", - заявила актриса.

Как сообщал УНИАН, легенда французского кинематографа и страстная защитница животных Бриджит Бардо намерена подать запрос на получение российского гражданства, если власти зоопарка Лиона усыпят двух больных туберкулезом слонов.