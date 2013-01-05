СМИ: Чавес из-за болезни может и не стать снова президентом

Об этом в пятницу заявил вице-президент Николас Мадуро, сообщает ИТАР-ТАСС.

Выступая по государственному телевидению, Н.Мадуро подчеркнул, что в настоящее время нет условий, чтобы считать У.Чавеса, который находится в больнице на Кубе, ”постоянно отсутствующим”. В соответствии с Основным законом Венесуэлы при ”постоянном отсутствии” избранного главы государства на момент вступления в должность в стране в тридцатидневный срок должны быть организованы новые выборы.

По словам вице-президента, формальности, связанные с более поздним вступлением У.Чавеса в должность главы государства, ”могут быть решены через Верховный суд” Венесуэлы. Н.Мадуро отметил, что У.Чавес продолжает оставаться действующим президентом, и посоветовал оппозиции ”не идти против волеизъявления народа”, сделанного на выборах 7 октября. По их итогам У.Чавес, возглавляющий Венесуэлу с 1999 года, в очередной раз был переизбран на пост Президента.

В начале декабря У.Чавес объявил, что вынужден вылететь на Кубу, поскольку нуждается в еще одной хирургической операции из-за онкологического заболевания. Четвертая за полтора года операция была сделана в Гаване 11 декабря. Власти сообщили, что она продолжалась шесть часов и прошла с осложнением в виде кровотечения, которое хирургам удалось остановить. Вслед за этим правительство проинформировало о том, что у пациента была обнаружена инфекция дыхательных путей, вызвавшая новые осложнения, ликвидация которых ”связана с рисками”.

Н.Мадуро, вернувшийся в Каракас из Гаваны в четверг, заявил, что журналисты в своих сообщениях ”манипулируют” слухами, утверждая, что состояние здоровья У.Чавеса ухудшается. ”Последние несколько часов мы провели с Президентом, он уверен в себе и готов с решимостью и энергией противостоять болезни. Это же вместе с ним будем делать и мы с такой же решимостью и такой же энергией”, – пообещал Н.Мадуро.

Вместе с зятем У.Чавеса – министром науки и технологий Хорхе Арреаса – и другими ближайшими родственниками венесуэльского Президента Н.Мадуро провел на Кубе несколько дней.