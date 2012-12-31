Новый год наступил уже в Китае

Но для большинства местных жителей это лишь календарная дата, пишет газета«Сегодня».

Китайский Новый год наступает в первое новолуние года в период между 20-м января и 20-м февраля по григорианскому календарю. На 2013 год выпадает дата - 10 февраля. Традиционные уличные процессии в этот день - самая захватывающая часть праздника. Тысячи фонарей зажигаются во время праздника, чтобы осветить путь в Новый год.

Новый год в Китае - праздник строго семейный, потому все стремятся провести его в кругу родных. Вечером каждая семья собирается в гостиной на праздничный ужин. Во время этого ужина, проходившего под знаком единства рода, и прежде всего единства его живых и усопших членов, его участники едят блюда, которые вначале подносят духам предков. Одновременно члены семьи прощают друг другу старые обиды.

Утром следующего дня китайские семьи отведают пельмени «цзяоцзы». В первый день Нового года родные и близкие, друзья и сослуживцы навещают друг друга и дарят подарки.