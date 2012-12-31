В Индии поезд задавил шесть слонов

Инцидент произошел накануне в штате Орисса. Скорый поезд сбил стадо слонов, которые переходили железнодорожное полотно. Среди погибших животных — два детеныша, отметили в природоохранном ведомстве. В результате столкновения погиб также ехавший на поезде железнодорожный служащий.

Очевидно, машинисты состава не смогли вовремя затормозить из-за плохой видимости — в районе ЧП был туман. Штатное движение поездов на ветке было восстановлено только через восемь часов.

В Индии обитают около 26 тысяч диких слонов, которые во многих регионах страны считаются священными животными.

РИА Новости