В Индии поезд задавил шесть слонов

10:35, 31 декабря 2012
Мир
1742 0

Не менее шести слонов погибли под колесами поезда на востоке Индии, пишет газета Indian Express со ссылкой на представителей местного лесничества.

Слон

Инцидент произошел накануне в штате Орисса. Скорый поезд сбил стадо слонов, которые переходили железнодорожное полотно. Среди погибших животных — два детеныша, отметили в природоохранном ведомстве. В результате столкновения погиб также ехавший на поезде железнодорожный служащий.

Очевидно, машинисты состава не смогли вовремя затормозить из-за плохой видимости — в районе ЧП был туман. Штатное движение поездов на ветке было восстановлено только через восемь часов.

В Индии обитают около 26 тысяч диких слонов, которые во многих регионах страны считаются священными животными.

РИА Новости 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter