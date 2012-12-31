В Индии поезд задавил шесть слонов
10:35, 31 декабря 2012Мир
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Не менее шести слонов погибли под колесами поезда на востоке Индии, пишет газета Indian Express со ссылкой на представителей местного лесничества.
Слон в Индии - священное животное
Инцидент произошел накануне в штате Орисса. Скорый поезд сбил стадо слонов, которые переходили железнодорожное полотно. Среди погибших животных — два детеныша, отметили в природоохранном ведомстве. В результате столкновения погиб также ехавший на поезде железнодорожный служащий.
Очевидно, машинисты состава не смогли вовремя затормозить из-за плохой видимости — в районе ЧП был туман. Штатное движение поездов на ветке было восстановлено только через восемь часов.
В Индии обитают около 26 тысяч диких слонов, которые во многих регионах страны считаются священными животными.
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