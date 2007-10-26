Российский ЦИК обнародовал информацию о доходах Путина

Доходы Президента России Владимира ПУТИНА, который возглавляет избирательный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России", в прошлом году составили 2 млн. 11 тыс. 611 рублей 28 копеек, что составляет приблизительно 80 тысяч 947 долларов.

Такие данные о доходах В.ПУТИНА обнародованы российским Центризбиркомом, сообщает "РИА Новости".

Согласно обнародованным данным, В.ПУТИН имеет квартиру в Санкт-Петербурге (площадью 77,7 кв. метров) и земельный участок в Московской области (площадью 1,5 тыс. кв. метров).

На В.ПУТИНА зарегистрировано два легковых автомобиля - ГАЗ М-21 и ГАЗ М-21Р (1960 и 1965 годов выпуска), а также прицеп "Скиф" 1987 года. В сведениях об имуществе кандидатов отмечается, что автомашины В.ПУТИН унаследовал от отца и их перерегистрация не проводилась.

Кроме того, по данным ЦИК РФ, на счетах Президента в Сбербанке России - 3 млн. 83 тыс. 219 рублей 34 копейки, в банке ВТБ - 563 тыс. 763 рубля 35 копеек и в Балтийском банке - 53 тыс. 317 рублей 50 копеек. Также В.ПУТИН владеет 230 акциями в ОАО "Банк "Санкт-Петербург".

По курсу Центрального банка России 1 доллар стоит 24,8508 российских рублей.