Россия даст поблажки для иностранцев-постановщиков трюков и еще 58 профессий

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве труда и социальной политики.России.

«Перечень на 2013 год содержит 59 профессий (специальностей, должностей) и остается без изменений с 2012 года. В текущем году он был дважды дополнен 6 должностями инженерно-технического профиля и 19 творческими профессиями», - говорится в сообщении.

Согласно документу, в число иностранных специалистов, на которых не будут распространяться квоты, в частности, вошли артисты балета, цирка и драмы, а также дирижеры, режиссеры, звукооператоры, постановщики трюков и хореографы. Также вне квот можно будет принимать иностранцев на работу на должности инженеров по защите информации, по внедрению новой техники, по организации управления производством.

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Кроме того, квоты не распространяются на посты гендиректоров, директоров по экономике, директоров заводов и департаментов, заместителей председателя правления компаний.

По данным Федеральной миграционной службы РФ, в Россию ежегодно приезжает не менее 1 млн трудовых мигрантов из Украины.