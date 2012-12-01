С сегодняшнего дня гастарбайтеров в РФ будут тестировать на знание языка

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий закон «О внесении изменений в статью 131 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и статью 272 Закона Российской Федерации «Об образовании» вступает в действие с 1 декабря.

«Если новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) предусматривает осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли или бытового обслуживания, данный иностранный гражданин должен подтвердить владение русским языком на уровне не ниже базового уровня владения русским языком», - говорится в документе.

При получении разрешения на работу иностранец должен подтвердить знание языка сертификатом о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку и удостоверяющим, что этот иностранный гражданин владеет русским языком на уровне не ниже базового уровня владения русским языком.

Также подтвердить знание языка можно документом государственного образца об образовании, выданным на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года. Кроме того, подтвердить знание языка можно документом иностранного государства об образовании, признаваемом на территории России, если там имеется запись об изучении его обладателем курса русского языка.

При этом подтверждение владения русским языком для получения разрешения на работу не требуется для иностранных граждан, являющихся гражданами государств, в которых русский язык является государственным (Беларусь).

Руководитель рабочей группы Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям по разработке проекта Стратегии государственной национальной политики РФ Вячеслав Михайлов считает нецелесообразным требовать от граждан Украины подтверждения знания русского языка.

«Честно, я бы белорусов и украинцев освободил от сдачи экзамена по русскому языку. Нет украинца и белоруса, который не понимал бы или не знал русский язык», - сказал он.

По словам В.Михайлова, введение такого новшества для граждан Украины нецелесообразно. Он отметил, что русский язык хоть и не имеет государственного статуса в Украине, но во многих регионах имеет статус регионального и изучается, в том числе в западных регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Президент РФ Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям страны к ноябрю ввести для гастарбайтеров обязательный экзамен по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

15 октября статс-секретарь – первый заместитель руководителя Федеральной миграционной службы РФ Екатерина Егорова сообщила, что в России создано более 250 курсов русского языка для трудовых мигрантов, в первую очередь прибывающих из стран СНГ.

По данным Федеральной миграционной службы, в Россию приезжает не менее 1 млн трудовых мигрантов из Украины.

Тестирование платное - оно стоит 5 тысяч рублей.