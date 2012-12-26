В России официально запретили «Невиновность мусульман»
08:46, 26 декабря 2012Мир
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Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими. С внесением в этот список экстремистский материал можно считать официально запрещенным в стране.
"Невиновность мусульман" официально под запретом в России / Фото : ИТАР-ТАСС
Скандальный фильм "Невиновность мусульман", запрещенный Тверским судом Москвы, внесен в российский реестр экстремистских материалов, сообщает российский Минюст в среду.
Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими, сообщают РИА Новости.
С внесением в этот список экстремистский материал можно считать официально запрещенным в стране.
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