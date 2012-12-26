В России официально запретили «Невиновность мусульман»

Скандальный фильм "Невиновность мусульман", запрещенный Тверским судом Москвы, внесен в российский реестр экстремистских материалов, сообщает российский Минюст в среду.

Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими, сообщают РИА Новости.

С внесением в этот список экстремистский материал можно считать официально запрещенным в стране.