Автор "Невинности мусульман" отверг в суде все обвинения

Продюсер появился в суде под своим настоящим именем: Марк Бэссли Юсуф. Он отверг все восемь пунктов обвинения, включая, помимо пункта о нарушении условий досрочного освобождения, также обвинение в предоставлении суду неверных сведений о своем участии в создании фильма.

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Мужчину оставили под стражей до рассмотрения дела по существу.

Марк Бэссли Юсуф, напоминает Лента.ру, был арестован в Лос-Анджелесе 27 сентября по обвинению в нарушении условий досрочного освобождения. Ранее, в 2011 году, он был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за банковское мошенничество, однако в июне 2012 года его освободили досрочно. В качестве условия досрочного освобождения ему запретили пользоваться интернетом и использовать псевдонимы без особого разрешения полиции.

Запрет на использование псевдонимов обвиняемый нарушил не один раз: выступавший изначально под именем Сэма Бейсила и называвший себя израильтянином, продюсер позже оказался египтянином с именем Накулы Бэссли Накулы, которое, как выяснилось теперь, также оказалось вымышленным.

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Фрагменты фильма "Невинность мусульман", появившиеся в интернете в конце августа, вызвали волну протестов в мусульманских странах Северной Африки и Ближнего Востока. В Ливии при нападении протестующих на консульство США 11 сентября был убит посол США и еще три сотрудника дипмиссии.