Япония готовится утвердить нового премьера от оппозиции

Кабинет министров ушел в отставку в ходе специальной встречи в среду утром, сообщил представитель правительства.

58-летний Абэ, известный своей националистической риторикой, привел свою консервативную Либерально-демократическую партию к победе на выборах 16 декабря. До этого партия три года была в оппозиции, сообщает BBC Russian.

На политической повестке дня Абэ - налаживание отношений с соседним Китаем и попытка вывести Японию из многолетней дефляции.

Отношения с Китаем в последнее время осложнились из-за спора вокруг островов в Восточно-Китайском море.

В ходе избирательной кампании Абэ пообещал принять решительные меры для укрепления экономики и уменьшения государственного долга, а также разработать план восстановления после разрушительного землетрясения, цунами и утечки радиации в 2011 году.

Партия Абэ выступает за мягкую монетарную политику и увеличение госрасходов, призванных вывести страну из дефляции. Абэ, кроме того, известен тем, что выступает за дальнейшее развитие ядерной энергетики.

Нижний парламент Японии, как ожидается, в среду официально утвердит на посту премьера Синдзо Абэ, а к вечеру среды новый глава правительства должен объявить новый состав правительства.

Абэ станет седьмым по счету премьер-министром Японии за шесть лет.

По данным японских СМИ, новым министром финансов может стать экс-министр иностранных дел Таро Асо.

Абэ в 2006-2007 годах уже возглавлял правительство Японии, однако был вынужден уйти в отставку с поста премьера из-за конфликта вокруг пенсионной системы и нескольких финансовых скандалов с участием членов японского кабинета.