Хорватия не будет требовать визы от тех, у кого уже есть шенген
19:14, 25 декабря 2012Мир
1441 0
Хорватия продлила действие решения о безвизовом въезде в страну владельцев шенгенских виз.
Хорватия продолжила безвизовый режим до вступления в ЕС
Правительство Республики Хорватия решил продлить до момента присоединения страны к ЕС действие прошлогоднего решения о безвизовом въезде иностранцев, в том числе граждан Украины, которые имеют действующую дву- или многократную шенгенскую визу «С», долгосрочную визу «Д» или разрешение на пребывание, выданное любой страной Шенгенской зоны.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, соответствующее решение правительство Хорватии приняло 22 декабря.
На момент выезда иностранца из Хорватии указанные выше документы должны быть действующими, подчеркнули в МИД.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter