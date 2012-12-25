Хорватия не будет требовать визы от тех, у кого уже есть шенген

Правительство Республики Хорватия решил продлить до момента присоединения страны к ЕС действие прошлогоднего решения о безвизовом въезде иностранцев, в том числе граждан Украины, которые имеют действующую дву- или многократную шенгенскую визу «С», долгосрочную визу «Д» или разрешение на пребывание, выданное любой страной Шенгенской зоны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, соответствующее решение правительство Хорватии приняло 22 декабря.

На момент выезда иностранца из Хорватии указанные выше документы должны быть действующими, подчеркнули в МИД.