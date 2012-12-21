СМИ: Премьер Италии ушел в отставку
22:59, 21 декабря 2012Мир
888 0
Премьер-министр Италии Марио Монти сегодня вечером подал президенту страны Джорджо Наполитано прошение об отставке.
Марио Монти подал в отставку / Фото: Zinneke из Википедии
Об этом говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца, информируют РИА «Новости».
М.Монти возглавил правительство Италии в ноябре прошлого года после того, как в отставку ушел его предшественник Сильвио Берлускони.
Как отмечается в заявлении канцелярии президента, глава государства принял отставку М.Монти. В субботу Дж.Наполитано проведет консультации с руководителями парламентских групп.
М.Монти, являющийся пожизненным сенатором, объявил о своем намерении подать в отставку сразу после принятия парламентом так называемого "закона о стабильности" 8 декабря. Ожидается, что очередные парламентские выборы пройдут на Апеннинах 24 февраля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter