СМИ: Премьер Италии ушел в отставку

Об этом говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца, информируют РИА «Новости».

М.Монти возглавил правительство Италии в ноябре прошлого года после того, как в отставку ушел его предшественник Сильвио Берлускони.

Как отмечается в заявлении канцелярии президента, глава государства принял отставку М.Монти. В субботу Дж.Наполитано проведет консультации с руководителями парламентских групп.

М.Монти, являющийся пожизненным сенатором, объявил о своем намерении подать в отставку сразу после принятия парламентом так называемого "закона о стабильности" 8 декабря. Ожидается, что очередные парламентские выборы пройдут на Апеннинах 24 февраля.