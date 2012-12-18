Назван самый многоязычный город Европы

В Лондоне в ходу 300 языков, но это объясняется размещением там иностранных посольств, отметил автор исследования, профессор Ярон Матрас. Что касается Манчестера, то в настоящее время общее число его жителей составляет полмиллиона человек, и с точки зрения культурного разнообразия он может сравниться с Нью-Йорком и Парижем.

Как сообщает Euromag, две трети школьников города говорит на двух языках – английском и своем родном.

Среди этих иностранных языков встречаются десятки индийских диалектов, языки народов Западной Африки, курдский, цыганский, уйгурский и даже науатль – язык древних ацтеков Мексики.

Как отмечает Daily Mail, большинство иностранцев говорит на родном языке дома, но используют английский на работе или учебе.