Эксперты объяснили, почему Швецию никакой кризис не берет

Об этом говорится в сообщении агентства. Краткосрочный рейтинг страны подтвержден на уровне "P-1".

Агентство объясняет подтверждение рейтингов на текущем уровне ожиданиями, что власти Швеции будут и далее проводить консервативную политику управления финансами, а также прогнозами аналитиков Moody's, согласно которым рост экономики страны в будущем году будет динамичнее, чем в странах с сопоставимым уровнем рейтинга.

В октябре другое международное рейтинговое агентство - Standard & Poor's - также подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Швеции на максимально возможном уровне "ААА"и краткосрочный рейтинг "А-1+"со стабильным прогнозом, замечает РИА "Новости".

Эксперты агентства отмечали, что Швеция обладает процветающей, конкурентоспособной и устойчивой экономикой, высококвалифицированной рабочей силой, а также предсказуемыми и прозрачными государственными институтами. Среди ключевых рисков эксперты S&P называли рост внешних долгов банковского сектора, а также относительно высокий уровень долга частных домохозяйств. Госдолг страны в 2012 году составит 8% ВВП, что является одним из самых низких показателей среди стран с наивысшим кредитным рейтингом.

Агентство Fitch в последний раз подтверждало рейтинги Швеции в июле: долгосрочный суверенный кредитный рейтинг был подтвержден на наивысшем уровне "ААА", краткосрочный - "F1+", прогноз по рейтингам - стабильный.