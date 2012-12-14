Швейцарские эксперты назвали российские компании с худшей репутацией

Самой спорной репутацией среди российских компаний обладает "Газпром". К такому выводу пришла швейцарская компания RepRisk, проводившая исследование репутационных рисков компаний стран БРИК (Бразилия, Индия, Россия и Китай). Результаты исследования опубликованы на сайте RepRisk.

Консалтинговая группа провела мониторинг критики в адрес компаний, которая появлялась как в официальных документах, так и в СМИ, в период с октября 2011 по октябрь 2012 года. Полученные результаты были ранжированы по 100-бальной шкале. Швейцарские исследователи выбрали по три самые критикуемые компании в каждой стране.

Второе место, уступив "Газпрому", в России заняла компания "Арктикморнефтегазразведка" - подразделение "Газфлота", занимающееся разведкой и оценочным бурением на арктическом шельфе.

Третье место заняла группа ФЕМКО, специализирующаяся на морских перевозках, которая упоминалась в связи с поставками российских вертолетов в Сирию. Что касается "Газпрома", то RepRisk обратила внимание на начавшееся в отношении газовой компании антимонопольное расследование Еврокомиссии и критику со стороны экологов.

Эксперты RepRisk также составили общий рейтинг компаний стран БРИК с самой спорной репутацией. "Газпром" занял в нем третье место, набрав 60 баллов. Первое место досталось бразильской горнодобывающей Vale, (66 баллов), второе - китайской энергетической HEG Electronics с 61 баллом.

Лента.ру