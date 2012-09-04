Еврокомиссия начала расследование против Газпрома

Об этом говорится в сообщении ЕК.

"Расследование ведется по трем возможным случаям нарушений конкуренции в Центральной и Восточной Европе. Во-первых, "Газпром", предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром"мог установить несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть", -цитирует документ РИА "Новости".

Как подчеркивается в релизе ЕК, дело будет находиться в числе приоритетных, однако начало процедур в рамках расследования не предполагает вынесения каких-либо решений заранее не в пользу "Газпрома".

Европейские власти подозревают российского газового гиганта в нарушении 102-й статьи Договора о функционировании Европейского союза, которая определяет действия, расценивающиеся как использование доминирующих позиций на рынке для воздействия на торговлю между странами ЕС.

Комиссия уведомила компанию и соответствующие органы в отдельных странах ЕС о начале расследования. Какого-либо окончательного срока для завершения сопутствующих процедур не установлено. "Продолжительность расследования зависит от ряда факторов, включая сложность дела и (...) необходимость исполнения прав компании на защиту", - заключается в документе.