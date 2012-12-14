Опознаны четверо из пяти погибших в Таганроге

Об этом сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.

"Все погибшие - местные жители", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что среди 11 пострадавших находящихся в больницах, двое в тяжелом состоянии и девять - в состоянии средней тяжести.

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По его словам, разбор завалов на месте происшествия продолжается, в том числе с привлечением тяжелой техники.

Задержаны прораб и другие несколько человек, ответственных за возведение здания.