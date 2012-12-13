В Таганроге рухнуло недостроенное здание: из-под завалов слышны голоса

"Как отмечают специалисты, есть надежда ещё найти людей: из-под обрушенных конструкций доносятся их голоса", - говорится в сообщении, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, под завалами остаются девять человек.

В 18.20 мск на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении трехэтажного строящегося здания на улице Чехова, 55 в Таганроге. Погибли пять человек, госпитализированы 12. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Создана оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия.