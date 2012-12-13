В Таганроге рухнуло недостроенное здание: из-под завалов слышны голоса
22:47, 13 декабря 2012Мир
1275 0
Люди, оставшиеся под завалами обрушившегося в четверг дома в Таганроге, могут быть живы, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
"Как отмечают специалисты, есть надежда ещё найти людей: из-под обрушенных конструкций доносятся их голоса", - говорится в сообщении, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, под завалами остаются девять человек.
В 18.20 мск на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении трехэтажного строящегося здания на улице Чехова, 55 в Таганроге. Погибли пять человек, госпитализированы 12. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Создана оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter