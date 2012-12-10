Власти Зимбабве национализировали ферму бывшего премьера

Об этом передают РИА Новости.

По словам управляющего хозяйством Оуэна Джармена, власти распорядились передать поместье площадью около 600 гектаров Университету провинции Мидлендс. Как сообщил управляющий, фермой до сих пор владели сын и дочь Яна Смита, который в должности премьер-министра возглавлял страну с 1965 года, а в 1980 году передал власть Роберту Мугабе, до сих пор остающемуся президентом страны.

Я.Смит скончался в 2007 году в ЮАР. Его потомки также проживают за пределами Зимбабве.

Новые хозяева фермы уже начали подготавливать угодья к новому полевому сезону, добавил управляющий.