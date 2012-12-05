Посол Сербии при НАТО покончил с собой в аэропорту Брюсселя
12:46, 05 декабря 2012Мир
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В Брюсселе вечером 4 декабря покончил с собой 52-летний посол Сербии при НАТО Бранислав Милинкович.
Дипломат свел счеты с жизнью, выбросившись с террасы здания Брюссельского аэропорта Завентем, передает РБК со ссылкой на Associated Press.
Мотивы суицида пока не известны.
Дипломат совершил самоубийство спустя два дня после того, как в штаб-квартире НАТО состоялось заседание министров иностранных дел НАТО.
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