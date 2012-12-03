СМИ: Лукашенко ездит на работу на самом дорогом авто в мире

Об этом сообщает "Европейское радио для Беларуси".

"Сегодня этот автомобиль был замечен на проспекте Независимости около 10 часов утра. Автомобиль ехал в сопровождении нескольких милицейских машин. Кроме того, "Майбах" сопровождали большие черные внедорожники с мигалками. Во время проезда кортежа, который повернул в сторону здания Администрации, движение на проспекте было остановлено", - сообщает "Еврорадио".

Журналисты радио напоминают, что А.Лукашенко впервые сознался, что имеет автомобиль "Майбах", 16 октября на пресс-конференции для российских СМИ. По его словам, автомобиль ему на день рождения подарил "один россиянин", однако он на нем не ездит, чтобы "не выделяться".

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По информации «Еврорадио», А.Лукашенко пользуется моделью "Майбах 57/62", стоимость которой, в зависимости от комплектации, составляет от 367 до 432 тыс. евро. "Это самый дорогой серийный автомобиль в мире", - отмечается в материале.