Лукашенко запретил увольняться с работы

Об этом белорусский лидер заявил в пятницу, 30 ноября, во время посещения предприятия "Борисовдрев".

"Подготовьте декрет. До окончания модернизации и реконструкции запрещается увольнение работников. Работник не может уволиться с предприятия без разрешения руководителя... Отпустит - пусть уходит, не отпустит - должен работать. За нарушение - на принудительные работы. Касается всех: рабочий, специалист и руководитель. А то мы достукаемся до того, что завтра начнут ходить по Борисову и Минску с вилами и друг друга колоть, вместо того чтобы запустить производство и получать 1 тыс. долл. в 2015 году... Поэтому на время модернизации категорически запретить всякие увольнения с завтрашнего дня - 1 декабря", - цитирует РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на президентскую пресс-службу.

"Имейте в виду, нас начнут еще больше упрекать в диктатуре, что мы людей заставляем, запрещаем увольнять. Скажу, чтобы люди знали: вам, руководителям, придется в первом квартале будущего года на этих предприятиях всем, кого вы будете здесь держать, запретив увольнять, довести зарплату до 400-500 долл. Тогда люди скажут: Президент принял решение, заставил тут работать, но нормальная заработная плата. Она почти в два раза вырастет по сравнению с нынешней", - пояснил глава государства.

"Поэтому, да, дисциплина жесткая, и это будет на всех предприятиях. С вас мы начинаем. Я устал всех уговаривать", - заключил А.Лукашенко.