В Индонезии повязали украинца, который требовал свободу Папуа

Турист из Украины Артем Шапиренко был задержан накануне индонезийской полицией в городе Маноквари в провинции Западное Папуа в ходе религиозной службы, посвященной 51-й годовщине образования сепаратистской организации "Движение за свободное Папуа", сообщает РИА «Новости» с ссылкой на сингапурскую газету Straits Times.

По сообщениям очевидцев, 36-летний турист выкрикивал по-индонезийски: "Свободу Папуа!", когда полицейские усаживали его в автомобиль.

"Указанное лицо злонамеренно воспользовалось полученной (туристической) визой (срок действия которой истек еще в июле этого года), задержавшись на лишние четыре месяца. Кроме того, Артем не сообщал о своем местонахождении в полицию", - заявил в воскресенье новостному интернет-порталу Detik.com глава отдела по связям с общественностью полиции Маноквари И Геде Сумерта.

По словам полицейского, задержанный для дачи объяснений А,Шапиренко объяснил свое присутствие на акции сепаратистов журналистской деятельностью, однако не смог предъявить документы, подтверждающие его право работать в Индонезии в качестве журналиста.

"Посольство Украины занимается проверкой этой информации, поскольку никаких официальных уведомлений индонезийской стороны о задержании гражданина Украины мы пока не получили", - заявил РИА «Новости» секретарь по консульским вопросам диппредставительства Украины Петр Сухомейло.

Коренным населением принадлежащей Индонезии западной половины острова Новой Гвинеи - являются разделенные на сотни племен папуасы. Между племенами нередки вооруженные конфликты, в которых порой принимают участие сотни и даже тысячи вооруженных, в основном, луками и копьями воинов, а многие их старейшины отвергают любые законы, кроме традиционных племенных. Некоторые папуасы поддерживают зародившееся полвека назад сепаратистское движение, которое, однако, пока не является по-настоящему массовой или способной на крупные акции организацией. Хотя празднование на Папуа очередной годовщины сепаратистской организации в целом прошло мирно, за несколько дней до этого ее руководство взяло на себя ответственность за совершенное 27 ноября нападение на полицейский участок в городе Вамена провинции Папуа, в ходе которого были убиты трое индонезийских полицейских.