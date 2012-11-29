Мельниченко думает, что его могут обвинить в убийстве Гонгадзе

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ну-ну, я все ожидаю, когда будет заявлено, что это я убил Гонгадзе. А свидетелем будет выступать Литвин, Кучма и Теличенко", - написал Н.Мельниченко.

Справка УНИАН. Печерский районный суд Киева с апреля 2011 года рассматривает в закрытом режиме дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия по отношению к общественному деятелю Алексею Подольскому и журналисту Г.Гонгадзе, а 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

28 ноября Печерский райсуд отложил на 29 ноября допрос в качестве свидетеля М.Мельниченко из-за его болезни.