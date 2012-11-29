Азаров отправляется искать газ в Норвегии

Программа поездки предусматривает аудиенцию у короля Харальда V и переговоры с премьером Йенсом Столтенбергом.

По итогам визита планируется подписание ряда межгосударственных документов. Кроме того, премьер Украины примет участие в открытии украинско-норвежского бизнес-форума и встретится с руководством норвежских энергетических компаний.

Норвегия - один из крупнейших экспортеров природного газа - ранее Украина уже интересовалась норвежскими технологиями разработки газовых месторождений.

В январе 2012 года представитель министерства нефти и энергетики Норвегии Ингмар Сундстрем заявил, что норвежские компании заинтересованы в поставках газа в Украину. В частности, он сообщил, что, запасы в хранилищах Норвегии позволяют поставлять газ на максимально льготных условиях.