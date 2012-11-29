Азаров отправляется искать газ в Норвегии

05:30, 29 ноября 2012
Мир
2336

Премьер-министр Украины Николай Азаров 29-30 ноября посетит с официальным визитом Норвегию.

Азаров открывает газовый комплекс на Харьковщине, фото с сайта dozor.kharkov.ua

Программа поездки предусматривает аудиенцию у короля Харальда V и переговоры с премьером Йенсом Столтенбергом.

По итогам визита планируется подписание ряда межгосударственных документов. Кроме того, премьер Украины примет участие в открытии украинско-норвежского бизнес-форума и встретится с руководством норвежских энергетических компаний.

Норвегия - один из крупнейших экспортеров природного газа - ранее Украина уже интересовалась норвежскими технологиями разработки газовых месторождений.

В январе 2012 года представитель министерства нефти и энергетики Норвегии Ингмар Сундстрем заявил, что норвежские компании заинтересованы в поставках газа в Украину. В частности, он сообщил, что, запасы в хранилищах Норвегии позволяют поставлять газ на максимально льготных условиях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter