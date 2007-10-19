Экс - первая леди Франции назвала причину развода с мужем

Экс - первая леди Франции Сесилия Саркози объяснила, что причиной ее развода с мужем стало нежелание быть в центре внимания. Она сказала, что не готова к давлению, которое обычно оказывается на жену президента республики, сообщает Reuters со ссылкой на французские СМИ.

При этом С.Саркози заверила, что развод не отразится на карьере ее бывшего супруга. "Он чувствует себя как скрипач, которому вручили скрипку работы Страдивари. Теперь он получил возможность постоянно совершенствовать свое мастерство", - рассказала она.

Стоит отметить, что в действительности такая позиция Сесилии Саркози не стала ни для кого сюрпризом. Дело в том, что еще в 2005 году она дала интервью одному из французских журналов, в котором четко заявила, что не хочет быть первой леди, объяснив это отсутствием у себя политкорректности.

Экс-супруга президента призналась, что пыталась сохранить брак с Николя Саркози: "Мы все перепробовали, но это стало просто невыносимо. Публичная жизнь меня не устраивает. Я люблю быть в тени".

"То, что произошло со мной, часто случается со многими людьми. Я просто перестала себя чувствовать частью нашей семьи", - сказала С.Саркози и добавила, что намерена теперь посвятить больше времени своим детям – общему с президентом 10-летнему сыну и двум детям от прежнего брака.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан Франции не изменили своего отношения к президенту после развода, а 79% и вовсе заявили, что личная жизнь Николя Саркози не имеет никакого отношения к политике.

РБК