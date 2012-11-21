Из России за 10 месяцев вывели за границу $61 миллиард

Чистый отток частного капитала из РФ в январе-октябре 2012 года составил 61 миллиард долларов против 60 миллиардов за аналогичный период годом ранее, сказал на заседании Госдумы глава Центробанка Сергей Игнатьев, представляя основные направления денежно-кредитной политики на 2013-2015 год.

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Как передает РИА «Новости», последний прогноз ЦБ РФ по чистому оттоку капитала в 2012 году составляет 67 миллиардов долларов.

Минэкономразвития не исключает, что отток капитала из России по итогам года достигнет 70 миллиардов долларов.

В 2011 году был зафиксирован чистый вывоз капитала из России в 80,5 миллиарда долларов.