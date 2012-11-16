Испания планирует давать вид на жительство за покупку недвижимости

Выступая на заседании конгресса, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо подтвердил, что правительство активно готовится к принятию соответствующего закона, пишет Euromag.

«Будущее рынка недвижимости в Испании без внешнего спроса было бы, по правде говоря, сомнительным», – признался глава МИД, отметив, что именно поэтому его ведомство совместно с министерством промышленности, энергетики и туризма работает над планом действий по привлечению в страну большего числа отдыхающих.

Те же, кто станет владельцем испанской недвижимости, могут рассчитывать на получение вида на жительство, а сама процедура пересечения границы для них должна быть максимально облегчена, сообщил министр. В частности, планируется упростить процедуру получения виз для таких иностранцев, сообщает El Pais.

Как ожидается, новое положение, согласно которому иностранцы, приобретающие в стране недвижимость, смогут рассчитывать на получение вида на жительство, вступит в силу в 2013 году. Однако касаться оно будет лишь владельцев домов и квартир, стоимость которых не меньше 250 000 евро.

Напомним, что впервые увязать вид на жительство с документами на владение недвижимостью группа экспертов предложила испанским властям летом этого года. «Тысячи богатых людей из России, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки покупают недвижимость в Великобритании, Франции и на Кипре ради получения ВНЖ. Они могли бы покупать квартиры в Испании – стране с хорошей погодой, приемлемыми ценами и являющейся членом Евросоюза», – отмечалось в статье, опубликованной в газете El Economista.

Аналогичные программы уже действуют в некоторых европейских странах, например в Болгарии, на Кипре и в Латвии. Причем «латвийское предложение» (квартира в Риге от 150 000 евро) считается пока самым доступным с финансовой точки зрения. А вот ради кипрского гражданства придется стать владельцем недвижимости стоимостью в полмиллиона евро.

Между тем риелторская отрасль Испании пока пребывает в глубоком кризисе, и главными покупателями на рынке являются именно иностранцы. Только в прошлом году и только россияне потратили на приобретение недвижимости в этой стране более миллиарда евро, купив порядка 5 000 объектов различного назначения, средняя стоимость которых составила как раз 240 000 евро.

Остается добавить, что Испания отличается традиционно лояльным подходом к российским туристам. Недавно ее посол в России Хосе Игнасио Карбахаль заявил, что визы на въезд в Евросоюз для россиян вполне можно отменить. «Мы скоро выйдем на два миллиона туристов в год, – заявил дипломат. – При таком объеме нет необходимости в визах. Визы нужны, когда есть проблемы в области миграции или безопасности. Но с гражданами РФ таких проблем нет».

Карбахаль также подчеркнул, что Испания очень заинтересована в отмене виз, поскольку это позволит стимулировать туризм, а также поможет всестороннему развитию отношений с Россией. По словам дипломата, схожей позиции придерживаются и многие другие члены Европейского союза.