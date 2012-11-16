Испания планирует давать вид на жительство за покупку недвижимости
МИД Испании готов облегчить процедуру получения вида на жительства для иностранных покупателей недвижимости.
Выступая на заседании конгресса, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо подтвердил, что правительство активно готовится к принятию соответствующего закона, пишет Euromag.
«Будущее рынка недвижимости в Испании без внешнего спроса было бы, по правде говоря, сомнительным», – признался глава МИД, отметив, что именно поэтому его ведомство совместно с министерством промышленности, энергетики и туризма работает над планом действий по привлечению в страну большего числа отдыхающих.
Те же, кто станет владельцем испанской недвижимости, могут рассчитывать на получение вида на жительство, а сама процедура пересечения границы для них должна быть максимально облегчена, сообщил министр. В частности, планируется упростить процедуру получения виз для таких иностранцев, сообщает El Pais.
Как ожидается, новое положение, согласно которому иностранцы, приобретающие в стране недвижимость, смогут рассчитывать на получение вида на жительство, вступит в силу в 2013 году. Однако касаться оно будет лишь владельцев домов и квартир, стоимость которых не меньше 250 000 евро.
Напомним, что впервые увязать вид на жительство с документами на владение недвижимостью группа экспертов предложила испанским властям летом этого года. «Тысячи богатых людей из России, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки покупают недвижимость в Великобритании, Франции и на Кипре ради получения ВНЖ. Они могли бы покупать квартиры в Испании – стране с хорошей погодой, приемлемыми ценами и являющейся членом Евросоюза», – отмечалось в статье, опубликованной в газете El Economista.
Аналогичные программы уже действуют в некоторых европейских странах, например в Болгарии, на Кипре и в Латвии. Причем «латвийское предложение» (квартира в Риге от 150 000 евро) считается пока самым доступным с финансовой точки зрения. А вот ради кипрского гражданства придется стать владельцем недвижимости стоимостью в полмиллиона евро.
Между тем риелторская отрасль Испании пока пребывает в глубоком кризисе, и главными покупателями на рынке являются именно иностранцы. Только в прошлом году и только россияне потратили на приобретение недвижимости в этой стране более миллиарда евро, купив порядка 5 000 объектов различного назначения, средняя стоимость которых составила как раз 240 000 евро.
Остается добавить, что Испания отличается традиционно лояльным подходом к российским туристам. Недавно ее посол в России Хосе Игнасио Карбахаль заявил, что визы на въезд в Евросоюз для россиян вполне можно отменить. «Мы скоро выйдем на два миллиона туристов в год, – заявил дипломат. – При таком объеме нет необходимости в визах. Визы нужны, когда есть проблемы в области миграции или безопасности. Но с гражданами РФ таких проблем нет».
Карбахаль также подчеркнул, что Испания очень заинтересована в отмене виз, поскольку это позволит стимулировать туризм, а также поможет всестороннему развитию отношений с Россией. По словам дипломата, схожей позиции придерживаются и многие другие члены Европейского союза.