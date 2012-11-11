Сирийская оппозиция договорилась об объединении

Представители различных объединений сирийской оппозиции парафировали сегодня в столице Катара Дохе соглашение о создании единой оппозиционной организации - Национальной коалиции (НК), которая будет представлять интересы всех противников режима Президента Сирии Башара Асада, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

Документ, в том числе, подписал крупнейший оппозиционный Сирийский национальный совет.

Участники встречи в Дохе планируют, что создание НК должно "получить народную поддержку", после чего этот политический орган сформирует временное или переходное правительство Сирии, которое будет действовать на захваченных повстанцами территориях Сирии.

Международное сообщество многие месяцы призывало сирийскую оппозицию к созданию единой повстанческой сирийской организации.

Вооруженное противостояние властей и антиправительственных сил в Сирии не прекращается с марта 2011 года. По поступающим в ООН данным, за это время погибли от 20 тысяч до 30 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.