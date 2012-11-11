Googlе подозревает, что Китай блокирует его на время выборов

10:44, 11 ноября 2012
Мир
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Компания Google заявила, что на время проведения выборов ее поисковые сервисы и интернет-услуги не работают на большей территории Китая.

Google

Такая информация появилась на сайте компании, пишет ТСН.

Сообщается, что Google в стране перестал работать еще 8 ноября. Компания проверяла свою сеть и не увидела никаких проблем со своей стороны, а это повышает вероятность того, что китайское правительство решило блокировать услуги интернет-гиганта в политически сложное время.

В Китае также распространена другая поисковая система Baidu, но ее результаты подвергаются жесткой цензуре правительства.

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