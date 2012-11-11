Гендиректор ВВС ушел в отставку после после педофильного скандала

"Я считаю, что самым честным поступком будет сложить полномочия... Все беспрецедентные события последних недель привели меня к мысли, что Би-би-си должна назначить нового главу", - заявил Энуистл журналистам в субботу вечером перед лондонским зданием телерадиокорпорации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт корпорации.

Он напомнил, что как генеральный директор Британской вещательной корпорации, он также несет личную ответственность за все содержание программ как главный редактор.

"Поэтому в свете неприемлемых журналистских стандартов в передаче Newsnight от 2 ноября, я решил, что будет честным шагом уйти с поста генерального директора", - сказал он.

Энуистл стал самым недолго пробывшим на этой должности человеком за всю 85-летнюю историю телерадиокорпорации, он проработал на посту гендиректора всего 54 дня.

Ранее в субботу Би-би-си извинилась перед лордом Макэлпайном. Энуистл, занимавший пост главы корпорации с середины сентября, признал, что программа, в которой содержались подозрения, "никогда не должна была появляться в эфире".

На этой неделе британское МВД объявило о начале расследования информации о том, что воспитанники детдома города Рексам на севере Уэльса в 1970-1980-е годы подвергались насилию. Поводом послужила вечерняя новостная программа Би-би-си Newsnight, в которой воспитанник детского дома Bryn Estyn Стивен Мессхам рассказал, что он и другие дети стали жертвами физического и сексуального насилия не только в приюте, но и вывозились сотрудниками в близлежащие отели, где их продавали неизвестным. Он также заявил, что одним из насильников являлся высокопоставленный политик-консерватор времен Маргарет Тэтчер, однако его имя Би-би-си не раскрыла.

Макэлпайн распространил в пятницу через СМИ официальное заявление, где подтвердил, что именно его имя всплыло в связи со скандалом, но опроверг какую-либо причастность к возможным случаям педофилии в городе Рексам. Политик заявил, что лишь однажды был в регионе, тогда его сопровождал сотрудник аппарата Консервативной партии, и он никогда не останавливался там в отеле.

Совет управляющих Би-би-си (BBC Trust), со своей стороны, заявил, что надеется на проведение тщательного расследования инцидента и принятие "соответствующих действий".