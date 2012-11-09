Дело польских радиоведущих передано в суд

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Окружного суда Варшава-Прага, который будет рассматривать дело, Марчин Лоховский.

"Суд получил акт-обвинение сегодня", - сказал он.

Он отметил, что суд перед тем, как определить дальнейшую процедуру рассмотрения дела, проверит, соответствуют ли присланные следователями материалы всем формальным требованиям. М.Лоховский не стал прогнозировать, на когда суд может назначить первое слушание по этому делу, заметив, что это будет зависеть от многих факторов.

Польское информационное агентство РАР сообщает, что ведущие польской радиостанции Куба Воевудский и Михал Фигурский отказались признать свою вину. При этом, первый из них воспользовался правом не давать никаких объяснений по делу, в то время как второй дал краткое объяснение.

Польское агентство напоминает, что следователи, которые вели досудебное расследование по этому делу, не применяли к подозреваемым в нарушении "антидискриминационного" польского законодательства никаких ограничивающих мероприятий наподобие подписки о невыезде или ареста.

Как сообщал УНИАН, польские следователи, которые начали официальное расследование относительно пренебрежительных высказываний в адрес украинок в конце июля квалифицировали его по статье уголовного кодекса, предусматривающей наказание до 3 лет заключения.

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Справка УНИАН. Комментарии двух ведущих радиостанции в их сатирической программе Poranny WF об украинских домработницах 12 июня 2012 года вызвали дипломатический скандал между Украиной и Польшей.

К.Воевудский и М.Фигурский и руководство радиостанции Eska Rock заявили, что своими высказываниями, которые ведущие озвучили, комментируя игру сборных Украины и Швеции на Евро-2012, не хотели оскорбить украинок, а лишь "высмеять стереотипы некоторых поляков", которые "завидовали" украинцам за лучшую игру украинских футболистов.

Из-за обострения скандала руководство Eska Rock решило закрыть программу Poranny WF и уволить ее ведущих, а Национальный совет радиовещания и телевидения Польши оштрафовал радио на сумму более 20 тысяч долларов штрафа, который, однако, радиостанция не уплатила, добиваясь через суд уменьшения его размера.