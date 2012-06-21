Двое польских журналистов ответят за непристойные шутки об украинках

Как передает корреспондент УНИАН, ряд неправительственных польских и украинских организаций в Польше сегодня передадут в прокуратуру материалы о нарушении журналистами законодательства, которое запрещает ксенофобские высказывания, и предусматривает за такие поступки лишение свободы до трех лет.

Представитель польско-украинского фонда PAUCI, который совместно с Объединением украинцев в Польше инициировала представление материалов в прокуратуру, Адам Сауэр сообщил агентству, что их поддержали также ряд других организаций и частных лиц, как поляков, так и украинцев.

Авторы представления отметили, что высказывания журналистов, которые прозвучали в программе "Wojewodzki Figurski Poranny WF" 12 июня после матча Швеции с Украиной "не только перешли границу хорошего вкуса, личной культуры или сатирического формата", но должны стать предметом расследования польских государственных органов власти.

В представлении авторы приводят расшифровку части записи этой программы:

"Воевудский: А знаешь, что я вчера сделал после матча с Украиной?

Фигурский: Что?

Воевудский: Я поступил как настоящий поляк...

Фигурский: Ты копнул собаку?

Воевудский: Нет, я выгнал свою украинку (смех)

Фигурский (смех): А это хорошая идея (смех). Мне это еще не пришло в голову. Знаешь что? Я от злости сегодня ей не заплачу.

Воевудский: Знаешь что, а я заберу свою назад, заберу ее деньги и снова выгоню (смех)

Фигурский: Скажу тебе, что если бы моя была хотя бы немного симпатичнее, то я бы ее еще изнасиловал.

Воевудский: Е-е.. я не знаю, как моя выглядит, потому что она все время на коленях (смех)".

"Высказывания обоих журналистов могут иметь следствия как инциденты на этнической почве не только в Польше, но и в Украине, где перевод этой программы через интернет уже находится в активной фазе. Поэтому важна быстрая и решительная реакция прокуратуры", - отмечено в документе.

А.Сауэр сказал УНИАН, что это не первый случай, когда упомянутые журналисты позволяют себе ксенофобские высказывания, отметив, что сейчас один из судов столичной Варшавы рассматривает дело по факту публичного оскорбления журналистом одного из польских чиновников. Мужчину, отец которого является индейцем, а он сам работает пресс-секретарем одного из государственных учреждений, журналисты в этой же программе назвали "негром" и позволяли себе другие непристойные шутки.

Справка УНИАН. В 38-миллионной Польше легально проживает около 100 тысяч иностранцев, большинство из которых - около трети - граждане Украины. Украинцы также являются самой многочисленной группой среди иностранцев, работающих в Польше на основании виз, работая, главным образом, в сельском и домашних хозяйствах, на строительстве. Только в прошлом году польские работодатели зарегистрировали для украинцев 240 тысяч заявок на работу.

Украинцы, по данным проведенной в прошлом году переписи населения, остаются также четвертым этническим меньшинством в Польше: принадлежность к украинскому народу задекларировали почти 50 тысяч опрошенных.