Свидетеля Смоленской катастрофы нашли мертвым в Польше

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских медиа, тело бортового техника правительственного самолета Як-40, который приземлился в Смоленске накануне падения самолета на борту с Президентом Лехом Качиньским, нашла его жена в субботу поздно вечером.

Представитель Варшавской окружной прокуратуры Дариуш Слипокура сказал в эфире радиостанции Polskie radio, что 42-летний мужчина скорее всего совершил самоубийство.

Польская Gazeta Wyborcza напоминает, что Р.Мусь, находившийся в кабине пилотов правительственного самолета, который привез в Смоленск журналистов, сказал следователям, что слышал переговоры диспетчеров аэродрома и экипажа польского самолета, которым летел Л.Качиньский.

Он утверждал, что слышал разрешение диспетчеров сойти на высоту 50 метров, что было недопустимым в условиях, которые господствовали тогда над аэродромом, и нарушало правила, определявшие высоту для принятия решения о посадке или уходе на другой аэродром на 100 метрах.

GW замечает, что на записях "черных ящиков" правительственного ТУ-154, который разбился под Смоленском, не было информации о разрешении сойти на 50 метров, о чем говорил Ремигиуш Мусь. Газета добавила, что погибший член экипажа Як-40, которому удалось посадить самолет, несмотря на сильный туман, также говорил о том, что слышал 2 взрыва.

Глава созданной наибольшей оппозиционной партией "Право и справедливость" (PIS) специальной комиссии, которая отдельно расследовала причины Смоленской трагедии, Антоний Мачеревич сказал порталу niezalezna.pl, что он шокирован смертью ключевого свидетеля и призвал обеспечить охрану для другого члена экипажа Артура Воштила.

"У меня такое впечатление, что петля над всеми людьми, которые могут сказать, что в действительности происходило в Смоленске, все больше затягивается", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, польский правительственный самолет Ту-154 с официальной делегацией польских высокопоставленных должностных лиц разбился 10 апреля 2010 года во время захода на посадку в условиях сильного тумана. По версии российских и польских авиаэкспертов непосредственной причиной трагедии стало то, что экипаж неправильно сориентировался с высотой, на которой он находится, и зацепил крылом дерево на подходе к аэродрому, которое разрушило его часть и привело к падению машины.

Созданная политиками PIS, соучредителем которого был Лех Качиньский, комиссия в августе этого года официально назвала причиной катастрофы специально организованное покушение и убеждают, что береза не могла разломать крыло самолета, и он был уничтожен двумя взрывами.