В Интернет слили еще одну порцию фото с места Смоленской катастрофы

В сети Интернет появились очередные фотографии, которые, скорее всего, представляют место катастрофы польского президентского самолета Tу-154, разбившегося 10 апреля 2010 года под Смоленском.

Об этом сообщает Польское радио.

Новые фотографии были опубликованы на блоге, вид которого может свидетельствовать о принадлежности польскому пользователю. Блогер сожалеет, что не поместил этих фотографий раньше.

«На фотографиях видны спасатели, разбросанные обломки самолета и тела пассажиров. Одна из фотографий была сделана из салона автомобиля, припаркованного возле места катастрофы Ту-154. Это может свидетельствовать, что автор фотографии мог беспрепятственно передвигаться по территории, где упал польский самолет, хотя доступ к месту катастрофы должен был быть ограничен», - говорится в сообщении.

Польское радио отмечает, что в новой серии фотографий с места трагедии снимков намного больше, чем в предыдущей, которая была опубликована на российских блогах в конце сентября.

Российский блогер Антон Сизых, который опубликовал фото в Интернете, рассказал Польскому радио, что получил снимки от анонимного источника из Крыма.

*** 10 апреля 2010 года вблизи аэродрома «Северный» возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с Президентом Польши Лехом Качинским на борту. В катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация следовала , чтобы почтить память жертв Катынской трагедии.