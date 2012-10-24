Развозжаев, оказывается, не сказал следователям, что они его пытают

«В связи с распространением сообщений в СМИ о противоправных действиях в отношении Л.Развозжаева необходимо пояснить, что никаких официальных заявлений о пытках, похищении и каких-либо других противоправных действиях от Леонида Развозжаева ни при возбуждении уголовного дела, ни при предъявлении обвинения в Следственный комитет России от него не поступало», - заявили в СКР.

В рамках проводимой процессуальной проверки по заявлению, сделанному Л.Развозжаевым у здания суда 21 октября (тогда он заявил, что его пытали - УНИАН), Следственным комитетом России будут проверяться все сведения и сообщения в СМИ о совершении в отношении Л.Развозжаева преступлений.

Также отмечается, что до настоящего времени Л.Развозжаев, которому было разъяснено право на приглашение защитника, не заявил, кого конкретно он хочет пригласить в качестве своего защитника.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

Авторы фильма, который вышел на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видео, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. По словам авторов картины, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин утверждает, что Л.Развозжаев написал от руки 10 писем, где рассказал о подготовке беспорядков. 21 октября Л.Развозжаев был взят под стражу Басманным районным судом Москвы до 16 декабря.

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве УНИАН проинформировали, что никаких заявлений в столичную милицию о пропаже данного человека не поступало.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Сергей Астахов заявил, что Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

По словам И.Пономарева, «Развозжаев находился в Киеве на легальном основании со среды, 17 октября. После того, как в пятницу, 19 октября, он был объявлен в федеральный розыск СК РФ, Леонид решил обратиться в международные инстанции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Развозжаев заполнил анкету и подал заявление на имя верховного комиссара. Когда он вышел из здания управления по улице Лаврская, 16, сотрудники ведомства услышали крики о помощи, после этого Леонида никто не видел и он не выходил на связь».