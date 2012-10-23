Грищенко обсудил перспективы Украины с представителем Бундестага

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МИД Украины, стороны обсудили перспективы отношений между Украиной и ЕС, а также внутреннюю ситуацию в Украине в контексте подготовки к парламентским выборам.

Украинский министр проинформировал Р.Поленца о мерах руководства государства, направленных на обеспечение свободного и демократического волеизъявления. Было выражено убеждение, что международные наблюдатели, среди которых достаточно много немецких политиков и экспертов, дадут позитивные оценки избирательному процессу, что, в свою очередь, создаст благоприятные перспективы для подписания Соглашения об ассоциации, которое станет основой для дальнейших реформ в нашем государстве.

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Со своей стороны Р.Поленц отметил, что Украина является европейской страной и нуждается в новом уровне отношений с Евросоюзом, в частности в формате Соглашения об ассоциации, и это несомненный факт. Немецкий политик дал позитивную оценку достижениям нашего государства в сфере реформирования судопроизводства и выразил надежду, что курс реформ будет продолжен.

В ходе визита в Берлин К.Грищенко также дал интервью информационному порталу ЕврАктив.