Обама выиграл последний раунд дебатов

В городе Бока-Ратон в штате Флорида прошел третий и последний раунд дебатов между Бараком Обамой и Миттом Ромни, сообщают РИА Новости. Нынешний "поединок" посвящен вопросам внешней политики. По итогам предыдущих дебатов у кандидатов "ничья": Ромни выиграл внутриполитические дебаты, а Обама - дебаты, посвященные вопросам внутренней и внешней политики и прошедшие в формате ответов на вопросы аудитории. В единственных дебатах кандидатов в вице-президенты США республиканец Пол Райан одержал победу над демократом Джозефом Байденом.

"Выступление Обамы на дебатах понравилось 53% телезрителей, Ромни остались довольны 23% смотревших трансляцию", - сообщает CBS.

Погрешность опроса заявлена составителями в 4%.

Таким образом, Обама укрепил позиции перед предстоящими 6 ноября выборами и увеличил свои шансы на избрание. При этом опросы общественного мнения показывают, что суммарные рейтинги действующего президента и экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни в настоящее время практически сравнялись. Однако, Обама лидирует по популярности среди зарегистрированных избирателей, Ромни - среди так называемых "вероятных избирателей" - тех, кто обладает правом голоса и не исключает, что в день выборов может прийти на избирательные участки.

Большинство американских экспертов и СМИ, говоря о результате президентских выборов, сходятся во мнении, что победу на них одержит Обама, однако с незначительным перевесом в 2-4%.