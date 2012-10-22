В Гвинее-Бисау произошла попытка переворота

Другие подробности неизвестны.

Военные власти страны утверждают, что атака, в организации которой они обвинили Португалию и другие португалоязычные страны Африки, была попыткой неудачного переворота, сообщает радио «Свобода».

В апреле в Гвинее-Бисау, бывшей португальской колонии, во время президентских выборов произошел военный мятеж. Захватившая власть армейская верхушка заявила, что в стране наступил 2-летний «переходный период», после чего Африканский союз, резко осудивший ее действия, приостановил членство Гвинеи-Бисау в организации.