Жириновский: не надо бояться украинского сала

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Госдуме в ходе обсуждения закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе».

«У нас нет никакой необходимости иметь контроль на границе с Украиной. Наркотики идут из Средней Азии, из Украины они не идут. Какой-то разницы в ценах товаров у нас нет. Поэтому полное открытие границ, снятие таможни и контроля ни к какому дисбалансу не приведет», - сказал В.Жириновский. При этом он заявил, что «не надо боятся украинского сала, которое могут нам завезти».

«Это вопрос политический, вопрос страха, что опять неясно будет, где Украина, где Россия», - добавил он.

В.Жириновский заявил, что Крым, Донбасс, Запорожье были частью России, и в советское время никто не думал о принадлежности тех или иных регионов.

По его словам, надо вести политические и пропагандистские действия, а не создавать приграничную инфраструктуру, а потом говорить об интеграции.

«Надо говорить не об реинтеграции, а о воссоединении, чего не хотят чиновники и президенты», - заявил он.

По мнению В.Жириновского, ратификация этого документа - последствия «незаконного расчленения нашего государства 21 год назад».

«Нас специально разделили и ввели таможню, контроль и пропуски. Всех унижают, кто едет через эти границы. Поезда стоят несколько часов, хотя для проверки документов надо куда меньше времени, обязательно производят обыски и незаконно снимают людей с поездов. Это определенного рода месть», - заявил В.Жириновский и добавил, что это делается специально, чтобы создавались враждебные отношения между гражданами бывшего СССР.

В свою очередь, глава Комитета по делам СНГ и связей с соотечественниками Леонид Слуцкий отметил, что можно использовать опыт Европы, где внутри Шенгенской зоны снят внутренний контроль.

При этом он напомнил, что эта работа в Европе проводилась очень аккуратно.

«Если в ближайшие время будет решен вопрос руководством Украины, а мы будем ставить на качественно новом уровне с новым составом ВР вопрос о подключении Украины к Евразийскому проекту, Таможенному союзу, то этот вопрос станет точкой невозврата в движении к стиранию границ», - сказал Л.Слуцкий.