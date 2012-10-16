Комиссар ЕС не вытерпел обвинений в коррупции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Дж.Далли принял такое решение по получении доклада Европейского Бюро противодействия мошенничеству (OLAF).

Пресс-служба Еврокомиссии отмечает, что в мае 2012 года производитель табачных изделий Swedish Match подала жалобу в Еврокомиссию, в который сообщил, что один из мальтийских предпринимателей, пользуясь своими личными контактами с Дж.Далли, хотел получить финансовые преимущества от компании в обмен на влияние по одобрению законодательных предложений о табачных изделиях, в частности, относительно запрещения на уровне ЕС экспорта снуса.

Сразу по получении жалоба была передана OLAF для проведения расследования.

Пресс-служба Еврокомиссии отмечает, что окончательный отчет OLAF был передан Еврокомиссии 15 октября. В соответствии с ним, было установлено, что такой факт имел место. В то же время, по данным Бюро, никаких трансакций между производителем табачных изделий и мальтийским предпринимателем проведено не было.

В Еврокомиссии уточнили, что OLAF не нашел доказательств прямого участия Дж.Далли в процессе, однако считает, что комиссар был осведомлен об этих событиях.

При этом в докладе OLAF подчеркивается, что ни на одно решение Европейской комиссии не было оказано влияние в результате разоблачения факта попытки мошенничества.

Доклад OLAF будет направлен Генеральной прокуратуре Мальты для дальнейшего расследования.

Пресс-служба Еврокомиссии отмечает, что сам комиссар отвергает обвинение, однако решил подать в отставку.

Временно его полномочиями будет исполнять вице-президент Еврокомиссии Маруш Сефкович.