Румыния зовет Туркмению на европейский рынок газа

Во время переговоров с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, Траян Бэсеску подчеркнул, что Румыния придает укреплению и развитию Южного энергокоридора высокую важность и поэтому считает, что газопровод Nabucco - стратегический фактор в этом процессе.

Он выразил понимание того, что Туркменистану, при всей его готовности стать поставщиком энергоресурсов для европейского рынка, нужны гарантии и надежность в том, что касается объемов газовых поставок.

"Мы, конечно, хотели бы развивать партнерство в реализации проектов поставок энергоносителей в европейском направлении. Мы по этому вопросу сегодня с вами провели переговоры и считаем, что его надо реализовать, реально воплотить в жизнь", - сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

По итогам переговоров президенты Румынии и Туркменистана подписали план действий по реализации совместного заявления глав двух государств от 22 июля 2009 года.

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Также стороны подписали план действий между внешнеполитическими ведомствами двух стран на период 2013-2014 годы, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области транспорта, а также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области обмена финансовой информацией, связанной с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Румыния - один из соучредителей проекта газопровода Nabucco, призванного доставлять природный газ из Прикаспийского региона в Европу в обход России.