Россия хочет статус для “Южного потока”

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам Посол России при ЕС Владимир Чижов.

“Мы обсуждаем развитие “Южного потока” и считаем, что отношение к нему в ЕС должно быть таким же, как и к “Северному потоку” и другим трубопроводам”, - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, считает ли Россия отношения Европы к “Южному потоку” дискриминационным, Посол отметил, что Москва хотела бы получить для этого газопровода статус в рамках программы ЕС TEN-E (трансъевропейская сеть – энергетика), что дало бы определенные преимущества.

“Северный поток” получил такой статус, “Набукко” – тоже, хотя его судьба непонятна. “Южный поток” подал заявку, однако пока не получил этого статуса, и мы надеемся, что такой статус будет предоставлен”, - сказал В.Чижов.

Как сообщал УНИАН, ранее Еврокомиссия неоднократно отмечала, что “Южный поток” не был и не будет признан приоритетным для ЕС в отличие от проекта “Южного коридора”, который предусматривает поставки газа напрямую из региона Каспийского моря и Центральной Азии в ЕС.